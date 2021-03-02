Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 358 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 358 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 70 bin 463'e yükseldi.

VİRÜSÜN BULAŞMA KATSAYISI 1.01

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 3 bin 943 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 451 bin 11'e ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 358 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 70 bin 463'e yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 264 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 115 bin 948 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.01 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 841, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 659 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 80.74 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 6 milyon 174 bin 362 kişi aşılanırken, 2 milyon 95 bin 255 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Ülkede şu ana kadar 43 milyon 617 bin 258 korona virüs testi yapıldı.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti