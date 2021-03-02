Güney Sudan neresi, nerede? Güney Sudan Dünya Haritası’nda nerede? İşte tüm detaylar...

AA'nın son dakika haberine göre Güney Sudan'da bir yolcu uçağı düştü. Haberin duyurulmasının ardından pek kişi Güney Sudan'ın Dünya Haritası'nda nerede olduğunu öğrenmek isteyerek Güney Sudan neresi, nerede? Sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

GÜNEY SUDAN NERESİ, NEREDE?

Ajanslara düşen son dakika uçak kazası haberinin detayları ve Güney Sudan ile ilgili tüm bilgiler şöyle;