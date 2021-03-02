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'nin tablosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 343 can kaybı

salgınının yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında yer alan 'de son 24 saatlik veriler açıklandı. Buna göre; İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 343 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 123 bin 296'ya yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 391 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 400'e yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 20:59 Son Güncelleme: 2.3.2021 21:13 ABONE OL
İngiltere'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 343 can kaybı

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaygın olarak görüldüğü İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor.

TOPLAM CAN KAYBI 123 BİNİ AŞTI

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 123 bin 296'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 6 bin 391 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 400'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 20,4 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 844 bin 98 kişinin ise aşının ikinci dozlarını aldığı belirtildi.

MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ ARANIYOR

Brezilya'da tespit edilen yeni korona virüs mutasyonun İngiltere'de 6 kişide tespit edilmesinden sonra hükümet, kimliği tespit edilemeyen 1 kişiyi aramaya devam ediyor. Mevcut aşıların daha az etkili olduğu P.1 korona virüs mutasyonunun taşıyıcısını tespit etmeye çalışan İngiltere hükümeti, test kitlerinin gönderildiği her hane ile iletişime geçildiğini aktardı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aramanın İngiltere'nin güneydoğusunda 379 haneye kadar daraldığını belirtti.

Mutasyonlu türün tespit edildiği diğer kişilerden 2'sinin İngiltere'nin güney Gloucestershire bölgesinden olduğu, 3 kişinin ise İskoçya'da olduğu biliniyor.

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İngiltere'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 343 can kaybı
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