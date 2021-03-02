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'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka tespit edildi, 343 kişi hayatını kaybetti

'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 343 artarak 98 bin 288'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 17 bin 83 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 955 bin 434'e yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 21:09 Son Güncelleme: 2.3.2021 21:28 ABONE OL
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka tespit edildi, 343 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 343 artarak 98 bin 288'e yükseldi.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 335 bin 983 testte 17 bin 83 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı toplam 2 milyon 955 bin 434'e yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 2 MİLYON 426 BİNİ AŞTI

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 430 bin 996'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 327'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 343 artarak 98 bin 288'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 10 bin 57 artışla 2 milyon 426 bin 150'ye ulaştı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 434 bin 131 oldu. Aşılananların 1 milyon 424 bin 677'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

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İtalya'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka tespit edildi, 343 kişi hayatını kaybetti
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