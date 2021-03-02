Nijerya'da kaçırılan kız öğrenciler serbest bırakıldı!

Dünya, geçtiğimiz cuma günü kaldıkları yatılı okuldan kaçırılan 317 kız öğrencinin haberiyle çalkalanmıştı.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Zamfara valisi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kaçırılan öğrencilerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Cuma günü Devlet Kız Bilim Orta Okulu'nda yatılı olarak okuyan 317 kız öğrenci silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Valinin açıklamasında kaçırılan öğrencilerden kaçının serbest bırakıldığı belirtilmedi. Ancak serbest bırakılan kız öğrencilerin fotoğrafları paylaşıldı.

NE YAŞANMIŞTI?

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, cuma sabah erken saatlerde eyaletin Jangebe bölgesindeki Devlet Kız Lisesine saldırdı.

Yüzlerce kız öğrencinin kaçırıldığı saldırıda, çok sayıda öğrenci ise kaçmayı başardı.

Olayla ilgili henüz açıklama yapılmazken kaçırılan öğrencilerin sayısı bölge polisi tarafından 317 olarak açıklandı.

Nijerya'da silahlı kişiler, 17 Şubat'ta da Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 317 öğrencinin kaçırılmasının ardından bir eyalette daha yatılı okullar kapatıldı