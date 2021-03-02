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’da şoke eden anlar! Küçük kız ölümden zor kurtuldu…

Soğuk hava dalgasının en sert vurduğu ülkelerden ’da, küçük bir kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar izleyenleri şoke etti. Bir araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kaldırımda yürüyen küçük bir kızın üzerine dev bir buz kütlesi düştüğü görüldü. Korku veren o anlar, anbean kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 13:26 Son Güncelleme: 2.3.2021 13:52 ABONE OL
Rusya’da şoke eden anlar! Küçük kız ölümden zor kurtuldu…

Soğuk hava kütlesinin hakim olduğu Rusya'nın Severodvinsk kentinde cadde üzerinde yürüyen küçük kız çatıdan üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu.

KORKU VEREN ANLAR KAYDEDİLDİ

Ölümüne neden olabilecek olayın yaşandığı o anlar, yolda aracıyla hareket eden bir görgü tanıdığı tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, buz kültesinin küçük kızın başını hafifçe sıyırdığı görüldü.

Rusya'da üzerine buz kütlesi düşen küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu | Video

Yerel medya, kızın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak, çatıdan düşen buz kütlesinden korktuğunu aktardı.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 54'E KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nin üç bölgesinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüş hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kahabardino bölgesinde eksi 54, Verkhoyansk'ta eksi 49 ve Deputatsky'de ise eksi 45 derecenin altına düştüğü ifade edilmişti.

Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013'den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

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Rusya’da şoke eden anlar! Küçük kız ölümden zor kurtuldu…
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