Rusya’da şoke eden anlar! Küçük kız ölümden zor kurtuldu…

Soğuk hava kütlesinin hakim olduğu Rusya'nın Severodvinsk kentinde cadde üzerinde yürüyen küçük kız çatıdan üzerine düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu.

KORKU VEREN ANLAR KAYDEDİLDİ

Ölümüne neden olabilecek olayın yaşandığı o anlar, yolda aracıyla hareket eden bir görgü tanıdığı tarafından kaydedildi.