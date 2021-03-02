Son dakika: Fransa’da Sarkozy’e ikinci şok! Yolsuzluk davasına Libya da dahil oldu

Yolsuzluk suçundan 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2 yolsuzluk davasında daha hakim karşısına çıkacak. Sarkozy, dün Paris Ceza Mahkemesince yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KARARA İTİRAZ EDECEK
Sarkozy ile aynı davada yargılanan avukatı Thierre Herzog ve Yargıç Gilbert Azibert'e de aynı hapis cezası verildi. Herzog ayrıca 5 yıl avukatlıktan men edildi. Sarkozy'nin suçlamaları reddettiği ve mahkemenin kararına itiraz edeceği belirtildi.
Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Nicolas Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı.
HAKKINDA İKİ DAVA DAHA AÇILDI
Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi.
"KADDAFİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI"
Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy hakkında, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.
Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim, sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.
2019'da iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon euro getirdiği öne sürülüyor.
"SUÇ ÖRGÜTÜ KURDU"
İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmış, 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alındı. Yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından Sarkozy'nin hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Sarkozy'nin Ekim 2020'de yolsuzlukla mücadele yargıçlarına verdiği ifadenin ardından dosyasına "suç örgütü kurma" suçlaması da eklendi.
Buna ilişkin davanın 19 Mart'ta başlaması bekleniyor.
Sarkozy ayrıca 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor. Açılan davaya ilişkin duruşmalar 17 Mart-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.
CEZASI BİR YIL ARTABİLİR
Davada, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon euronun üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.
Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor. Eski cumhurbaşkanının bu davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
Ulusal Mali Savcılığı, 2020'nin yazında Sarkozy hakkında Rusya'da Reso-Garantia isimli sigorta şirketiyle yaptığı sözleşme çerçevesinde aldığı 500 bin euro ücretle söz konusu şirketin çıkarları doğrultusunda lobi çalışmalarında bulunduğu iddiasıyla ve yolsuzluk suçlamasıyla ön soruşturma açtı.
Soruşturmada, Sarkozy'nin Rus şirketinin danışmanlığını mı yaptığını yoksa bu şirketin çıkarlarına uygun şekilde lobi faaliyetlerinde mi bulunduğu belirlenecek.
Sarkozy'nin 2020'nin başlarında Rus şirketten havale yoluyla 500 bin euro para aldığı iddia ediliyor.
RÜŞVET İDDİALARI
Helikopter üreten Fransız şirketi Eurocopter ile Kazakistan arasında 2010'da 45 helikopterin siparişine ilişkin 2 milyar avroluk anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu anlaşmanın imzalanmasına ilişkin sürece müdahil olan Sarkozy'nin anlaşma karşılığında Belçika'da yargılanan 3 Kazak iş adamının az ceza alması için mahkeme sürecini baskı yaptığı ve rüşvet aldığı öne sürülüyor.
Olaya ilişkin 2013'de soruşturma açıldı, bu kapsamda Sarkozy'nin döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Claude Gueant'ın ifade verdi. Ancak bu olay hakkında şimdiye kadar Sarkozy'nin ifadesine başvurulmadı.
YENİDEN ADAY OLABİLİR
Sarkozy, adının rüşvet ve yolsuzluk olaylarına karışmasıyla siyasi olarak ciddi zarar gördü, bu nedenle de 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmadı. Ancak ülkede bir süredir Sarkozy'nin 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağ partinin adayı olarak yarışabileceği dile getiriliyor.
Fransız basınında, Sarkozy'nin hapis cezası almasının aday olma olasılığını zayıflattığını belirtildi.
DESTEK ARTIYOR
Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) milletvekilleri de mahkemenin kararına sert tepki göstererek Sarkozy'ye desteklerini ifade etti.
Hükümet kanadından da Sarkozy'ye destek geldi. Sarkozy ile yakınlığı ile bilenen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mahkeme kararına ilişkin yorumda bulunmayacağını belirterek "Herkes zor zamanlar geçiren Fransa'nın 'büyük' cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'ye beslediğim dostça saygı ve muhabbeti biliyor. Ülkemize getirdiklerini hiçbir zaman unutmam." değerlendirmesini yaptı.