Son dakika: Fransa’da Sarkozy’e ikinci şok! Yolsuzluk davasına Libya da dahil oldu

RÜŞVET İDDİALARI

Helikopter üreten Fransız şirketi Eurocopter ile Kazakistan arasında 2010'da 45 helikopterin siparişine ilişkin 2 milyar avroluk anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu anlaşmanın imzalanmasına ilişkin sürece müdahil olan Sarkozy'nin anlaşma karşılığında Belçika'da yargılanan 3 Kazak iş adamının az ceza alması için mahkeme sürecini baskı yaptığı ve rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Olaya ilişkin 2013'de soruşturma açıldı, bu kapsamda Sarkozy'nin döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Claude Gueant'ın ifade verdi. Ancak bu olay hakkında şimdiye kadar Sarkozy'nin ifadesine başvurulmadı.