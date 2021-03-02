Son dakika haberi | ABD, İsrail ve Yunanistan'dan skandal harita: Bir de önünde poz verdiler...

YUNAN HABER SİTELERİNDEN HADSİZ BAŞLIKLAR

Yunan haber sitesi Pentapostagma'da yer alan haberde "İsrail haritası: Bozcaada ve Gökçeada Yunanistan'a aittir!" başlığı kullanıldı.

Skandal haberin devamında ise "Harita jeopolitik bir "satranç tahtası" olarak değerlendirildi ve yukarı ve aşağı yönlerde değişiklik yapılarak, Bozcaada ve Gökçeada tekrar Yunan renkleriyle sunulunca Türkler şoke oldu!" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Amerikalı büyükeçli Jonathan Schrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir görüşme yaptı; görüşmede Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik meselelerinin yanı sıra enerji meseleleri de görüşüldü sözleri yer alırken "İkili, Doğu Akdeniz boru hattının bir haritasının önünde fotoğraflandı. İsrail Enerji Bakanlığı ile aynı yerde bulunan bu harita, Bozcaada ve Gökçeada adalarını gösteriyor, ancak bunlar Yunanistan'a ait!" gibi skandal cümleler yer aldı.