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Son dakika haberi: 'de korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var

'nin eyaletinin güneyinde yaşanan trafik kazasında en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2021 21:38 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; 14 kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taş yüklü bir kamyonet ile 27 kişi taşıdığı belirtilen aracın karıştığı kazada 6 yaralının olduğu öğrenildi.

Yaralıların tedavi edildiği El Centro Bölge Tıp Merkezi'nden Dr. Adolphe Edward, "Kazazedeler düşünebileceğiniz gibi çok zor süreçten geçiyor" ifadesini kullandı. Edward, kazanın çok ciddi olduğunu aktarırken, yaralıların yoğun bakımda tutulduğunu duyurdu.

Meksika sınırına 15 km uzaklıkta yaşanan kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

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Son dakika haberi: ABD'de korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
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