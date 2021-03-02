‘Sorunları çözecek siyasi sermaye var’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin S-400 meselesinin çözümü için bir mekanizma oluşturulması teklifini yineleyerek "Sorunları müzakere yoluyla çözmemizin önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Türkiye ve Amerika ikili ilişkilerinin önemi açısından bu sorunları çözebilecek yeteri kadar siyasi sermayemizin olduğunu düşünüyorum" dedi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Kalın, özetle şöyle dedi: "Irak, Suriye, Karabağ, Doğu Akdeniz ile bölgedeki gelişmelere ve diğer konulara baktığımız zaman Türkiye ile yakın çalışmak isteyeceklerdir. Tabii ihtilaf ettiğimiz birtakım konular var. İhtilaf ettiğimiz konuları da müzakere ederek diplomasi yoluyla çözme konusunda bir irade ortaya konduğunu söyleyebilirim. Biz S-400'lerin NATO savunma sistemi açısından yahut F-35'ler açısından bir tehdit teşkil etmediğini ve orada Amerikan tarafının dile getirdiği güvenlik kaygılarını giderecek bir mekanizmanın kurulabileceğine inanıyoruz. Bir teklif yaptık, bu teklifimizi yineliyoruz. Orada bir mesafe alabileceğimize de inanıyoruz. Hem Patriot alımı hem de S-400'lerin teknik olarak F35 ve NATO savunma sistemlerine tehdit riski oluşturmadığının incelenmesini içeren bir teklif. Baştan 'ceffelkalem' bunu reddediyoruz, hiçbir şekilde bunu kabullenmiyoruz demek de doğru bir yaklaşım olmaz."Yapıcı olmayan bir yaklaşımla gelmek yerine bu konunun makul bir zeminde konuşulması gerektiğini belirten Kalın, "Türkiye son tahlilde egemen bir ülke olarak bir karar verdi bu konuda. Biz tabii NATO ittifakının da bir parçası olarak burada ortaya çıkabilecek güvenlik risklerini minimize etmek için zaten birlikte çalışalım diyoruz. İkili ilişkilerimizin mahiyeti, küresel ve bölgesel sınamalar, Biden yönetiminin açıkladığı genel dış politika perspektifi ve bizim diplomasi ve müzakereye her zaman öncelik veren yaklaşımımız ikili ilişkilerin düzelmesi için bir fırsat niteliğinde. Sorunları müzakere yoluyla çözmemizin önünde bir engel olmadığını düşünüyorum. Bunları çözmek yerine kavga etmemizi, gerilim olmasını isteyen çevreler olabilir. Birtakım yorumcular, çıkar çevreleri, lobiler bu ilişkilerin bozulması için çaba sarf ediyor da olabilir. Ben Türkiye ve Amerika ikili ilişkilerinin önemi açısından bu sorunları çözebilecek yeteri kadar siyasi sermayemizin olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.ABD'nin Cemal Kaşıkçı raporuyla ilgili olarak da İbrahim Kalın, "Sayın Kaşıkçı'nın böyle hunharca katledilmesi korkunç bir olaydı. Bizim o zaman dile getirdiğimiz hususların, açıkladığımız belgelerin, verdiğimiz bilgilerin doğru olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun ister gazeteci ister insan hakları savunucusu veya bir başkasının bu şekilde hunharca katledilmesi kabul edilemez. Bu tür cinayetlerin bir daha yaşanmaması için hepimiz elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.