Trump iddialı açıklamalarına devam ediyor: Eğer aday olursam…

Eski ABD başkanı Donald Trump, koltuğu Joe Biden'a devretmesine rağmen siyasi gündemdeki yerini koruyor. Florida'ya yerleşmesinin ardından geçtiğimiz günlerde ilk defa bir kalabalığa konuşan Trump, yeni parti kuracağı iddialarını da kesin bir dille reddetmişti. Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi olmaya devam edeceğini söyleyen Trump'ın bu açıklamaları, hakkında açılan azil davasında aklanmasının ardından geldi.

"KARŞIMDA HİÇ KİMSE DURAMAZ"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda parti içinde hiçbir Cumhuriyetçi rakibinin kendisi karşısında şansı olmayacağını savundu.

Donald Trump, Newsmax kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.