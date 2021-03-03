97 yaşındaki Japon Prenses Yuriko hastaneye kaldırıldı

Japonya'da İmparatorluk ailesinin en yaşlı ferdi ve İmparator Naruhito'nun büyük halası 97 yaşındaki Prenses Yuriko hastaneye kaldırıldı. Kyodo ajansının haberine göre, anormal kalp ritmi rahatsızlığı sebebiyle Prenses Yuriko başkent Tokyo'daki St. Luke's Uluslararası Hastanesinde tedaviye alındı.

AKCİĞER İLTİHABI TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Tedavisinin 1 hafta sürmesi beklenen 97 yaşındaki Prenses Yuriko, geçen yıl sonbahar aylarında iki hafta boyunca akciğer iltihabı tedavisi görmüştü.

1923 doğumlu Yuriko 18 yaşındayken, 1926'dan 1947'ye dek tahtta kalan İmparator Hirohito'nun erkek kardeşi Prens Mikasa ile evlenmişti.

Prens Mikasa 100 yaşındayken Ekim 2016'da hayatını kaybetmişti.

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