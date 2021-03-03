ABD’li elektrik şirketinden flaş açıklama! Kesintiler nedeniyle onlarca kişi ölmüştü...

Şirketi istifaya götüren nedenin ise eyalette yaşanan kar fırtınası olduğu duyuruldu.Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE REKOR TAZMİNAT DAVALARI

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirketine 'fahiş fiyat' uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açmıştı.