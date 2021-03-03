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’li elektrik şirketinden flaş açıklama! Kesintiler nedeniyle onlarca kişi ölmüştü...

’nin eyaletinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen şiddetli uzun bir süre hayatı felç etmiş, bölgedeki alarm durumu nedeniyle eyalet çapında dev elektrik kesintileri yaşanmıştı. Günler boyu süren kesintilerde ısınma yöntemi bulamayan onlarca kişi dondurucu soğukların etkisiyle hayatını kaybetmişti. Yaşanan elektrik kesintisini günler boyu geri getiremedikleri için yoğun  eleştirilere maruz kalan ABD’li elektrik firması Brazos Electric Power Cooperative, açılan tazminat davaları karşısında çareyi, iflas bayrağını çekmekte buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:54 ABONE OL
ABD’li elektrik şirketinden flaş açıklama! Kesintiler nedeniyle onlarca kişi ölmüştü...

ABD'de geçtiğimiz haftalarda ülkenin yarısını etkileyen ve 47 kişinin hayatını kaybettiği, kar fırtınasında "ihmalkarlık" suçlamasıyla karşı karşıya kalan elektrik dağıtım şirketinden ilk iflas haberi geldi.

Yaklaşık 700 bin kişiye elektrik sağlayan dağıtım şirketi Brazos Electric Power Cooperative, iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 2 milyar doları aşkın fatura karşısında başka seçeneklerinin kalmadığı ifade edildi.

Şirketi istifaya götüren nedenin ise eyalette yaşanan kar fırtınası olduğu duyuruldu.Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE REKOR TAZMİNAT DAVALARI

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası sırasında günlerce elektriksiz kalmasına rağmen gelen 9 bin 340 dolarlık (yaklaşık 67 bin 140 TL) elektrik faturasına itiraz eden Lisa Khoury ve birçok Teksaslı, elektrik dağıtım şirketine 'fahiş fiyat' uyguladığı gerekçesiyle 1 milyar dolarlık toplu dava açmıştı.

Öte yandan, Teksas'ta dondurucu soğukta kardeşiyle uyuduğu yatakta annesi tarafından ölü bulunan 11 yaşındaki Cristian Pineda'nın hipotermiye maruz kalmıştı.

Evin elektriğinin ve ısıtma sisteminin iki gün boyunca devre dışı kaldığını belirten Pineda'nın ailesi, elektrik sağlayıcı şirketler aleyhine, "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verdikleri" gerekçesiyle 100 milyon dolarlık dava açmıştı.

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ABD’li elektrik şirketinden flaş açıklama! Kesintiler nedeniyle onlarca kişi ölmüştü...
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