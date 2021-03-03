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’da 3 kadın televizyoncu öldürüldü

Giriş Tarihi: 3.3.2021 ABONE OL
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir özel kanalda çalışan 3 kadın personel uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, Enikas televizyon kanalının seslendirme bölümünde çalışan 3 kadın personelin Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradığını söyledi. Han, saldırıda 3 kadının yaşamını yitirdiğini, saldırganın kaçtığını belirtti. Öte yandan Aralık 2020'de de aynı televizyon kanalında çalışan kadın gazeteci Malalai Meyvand, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
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Afganistan’da 3 kadın televizyoncu öldürüldü
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