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'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Muhaliflerin kontrolündeki 'e bağlı beldesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde dururken saldırı sonucu 1 sivilin öldüğü, 3 sivilin ise yaralandığı öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 16:13 Son Güncelleme: 3.3.2021 16:15 ABONE OL
Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Çevrede maddi zarar meydana gelirken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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