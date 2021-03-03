Avusturya’da skandal rapor! Müslüman karşıtlığı ve nefret söylemlerinde artış endişe yarattı

Yüksek şunları kaydetti: "Belirli siyasi çevreler, Müslüman ya da yabancı kökenli çocuklar üzerinden siyaset yapıyor. Bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz yansımaları oluyor, Avusturya'ya yönelik aidiyet duyguları zedeleniyor. Bu çocuklar 15-16 yaşlarına geldiğinde bu kez aynı çevreler 'Bunlar kendilerini Avusturyalı olarak görmüyor' diye suçlamada bulunuyor. Bu siyasi söylem, bizim çocuklarımızın aidiyet duygusunu sömürüyor."