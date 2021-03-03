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'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkesi 'de insan kaçakçıları tarafından denize atılan 80 göçmendeb en az 20'si hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 18:13 Son Güncelleme: 3.3.2021 18:15 ABONE OL
Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Yemen'e giden bir kaçakçı teknesinden atılan 80 göçmenden en az 20'sinin Cibuti'nin Obock sahilinde hayatını kaybettiğini belirtti.

SON 6 AYDA 70'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binlerce genç Afrikalının Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'e geçmeye çalıştığını hatırlatan Abdiker, bunun son 6 ayda yaşanan 3'üncü benzer trajedi olduğunu ve şimdiye dek 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güvenlik görevlilerinden korkan insan kaçakçıları zaman zaman kaçmak için teknedeki göçmenleri denize atıyor.

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Cibuti'de insan kaçakçıları göçmenleri denize attı: En az 20 kişi hayatını kaybetti
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