Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Giresun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'un Tirebolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, orta refüjde bulunan üst geçit ayağına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 18:35 Son Güncelleme: 3.3.2021 18:36 ABONE OL
Giresun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde öğle saatlerinde Ecem Budak (23) kontrolündeki 28 TC 125 plakalı otomobil, Amiral Şükrü Okan Caddesinde seyir halindeyken İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınındaki üst geçidin orta refüjde bulunan ayağına çarparak kaza yaptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Asya Eliz Karabıçak (5), Ebru Budak (31), Filiz Karabıçak (33) ve sürücü 23 yaşındaki Ecem Budak'a olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Araçta yolcu olarak bulunan Nermin Budak (50) kaza anında yaralanırken kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ise düğün salonu kiralamak için yapılan görüşmeden döndükleri sırada gerçekleştiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA