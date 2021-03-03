Giresun'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Araçta yolcu olarak bulunan Nermin Budak (50) kaza anında yaralanırken kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazanın ise düğün salonu kiralamak için yapılan görüşmeden döndükleri sırada gerçekleştiği belirtildi.