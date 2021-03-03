Koronavirüs aşısında çarpıcı sonuç: Tek dozu bile etkili....

ÇOK GÜÇLÜ

Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bulgular için "çok güçlü" değerlendirmesi yaparak, aşıların hem hastaneler üzerindeki baskıları azaltmaya hem de hayat kurtarmaya yardımcı olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.