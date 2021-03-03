Nijerya'da 3 otobüsü durduran silahlı kişiler 50 yolcuyu kaçırdı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde 3 otobüste bulunan 50 yolcu silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletin Tegina-Minna kara yolundaki Kundu bölgesinde 3 yolcu otobüsünü durdurdu.

Silahlı saldırganlar, otobüslerde bulunan 50 yolcuyu kaçırdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAÇIRILDI

Bu arada, eyaletin Gidigori köyüne düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi kaçırıldı. Saldırıda birçok ev de kundaklandı.

Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Silahlı kişiler, 17 Şubat'ta Niger eyaletindeki Kagara bölgesinde yatılı okula saldırı düzenleyerek 27 öğrenci ile 3'ü öğretmen 15 sivili kaçırmış ve 2 öğrenciyi öldürmüştü.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 317 öğrencinin kaçırılmasının ardından bir eyalette daha yatılı okullar kapatıldı