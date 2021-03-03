SON DAKİKA! Bu haber Kim Jong Un'u sinirlendirecek! Kuzey Kore’nin nükleer tesisi görüntülendi

BİDEN'IN POLİTİKASI BİLİNMİYOR

ABD medyası, Başkan Joe Biden'ın Kuzey Kore politikasına ilişkin net bir tutum sergilenmediğini ve atacağı adımların bilinmediğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başkanın görüşüne göre, Kuzey Kore'nin nükleer balistik füzesi ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili diğer faaliyetler, dünyanın uluslararası barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küresel yayılmayı önleme rejimini baltalıyor" ifadelerine yer vermişti.