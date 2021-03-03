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Son dakika | Doğu Akdeniz'de flaş gelişme: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Kendi aramızda anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında; "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz"dedi.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 14:20 Son Güncelleme: 3.3.2021 14:38 ABONE OL
Son dakika | Doğu Akdeniz'de flaş gelişme: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Kendi aramızda anlaşma imzalayabiliriz

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun yanıtlarından satır başları;

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI AÇIKLAMASI

İnsan Hakları Eylem Planı hakkında "Temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB kurumlarıyla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

MISIR İLE ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ

Mısır, Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu, bu anlaşmada görüyoruz. Şimdi bizim kıta sahanlığımızın içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bunu yaparken de bizim kıta sahanlığımıza saygı duyuyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz"

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Son dakika | Doğu Akdeniz'de flaş gelişme: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Kendi aramızda anlaşma imzalayabiliriz
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