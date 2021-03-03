Son dakika | Doğu Akdeniz'de flaş gelişme: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Kendi aramızda anlaşma imzalayabiliriz

MISIR İLE ANLAŞMA İMZALAYABİLİRİZ

Mısır, Yunanistan ile bir anlaşma imzaladığı zaman da bizim kıta sahanlığımızın güney sınırlarına saygı duydu, bu anlaşmada görüyoruz. Şimdi bizim kıta sahanlığımızın içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bunu yaparken de bizim kıta sahanlığımıza saygı duyuyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz"

AYRINTILAR GELİYOR...