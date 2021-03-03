Son dakika haberi: Atina'da büyük korku! Mısır'ın Türkiye adımı panik yarattı...

MISIR ANLAŞMAYI BOZACAK

Ankara ise Kahire yönetiminin attığı adımdan memnun. Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı anlaşma ile kaybettiği yaklaşık 13 bin kilometrekare MEB alanını hatırlatarak, anlaşmanın gelecekte değişeceğine dikkat çekiyor. Mısır hükûmetinin bu anlaşmayı bozacağı görüşünü savunan kaynaklar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a verilen tavizlerden rahatsız olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Ankara, Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarına saygı göstermesini iki ülke arasında olumlu gündeme katkı sağlama yönünde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.