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SON DAKİKA: ’ta askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı!

Son dakika haberi... ’ta askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 09:39 Son Güncelleme: 3.3.2021 09:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı!

Son dakika haberi... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan üsse, 10 roketle saldırı düzenlendi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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SON DAKİKA: Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı!
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