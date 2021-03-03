SON DAKİKA: Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı!

Son dakika haberi... Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde bulunan üsse, 10 roketle saldırı düzenlendi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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