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: 'te terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var

haberleri... ’te bıçaklı saldırı sonucu 8 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 21:21 Son Güncelleme: 3.3.2021 22:02 ABONE OL
Son dakika: İsveç'te terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

SALDIRI "TERÖR EYLEMİ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Polis, saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.

ÇEVREDEKİLERE BALTA İLE SALDIRDI

Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.

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Son dakika: İsveç'te terör saldırısı! Çok sayıda yaralı var
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