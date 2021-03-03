Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Korkunç görüntüler! Korkuluklar kırıldı 7 öğrenci hayatını kaybetti

: görüntüler! Korkuluklar kırıldı 7 öğrenci hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya'dan gelen görüntüleri tam anlamıyla kan dondurdu. öğrencileri korkulukların kırılması nedeniyle 16 metre yüksekten yere çakıldı. El Alto Üniversitesi'nde korkulukların kırılması nedeniyle 7 öğrenci hayatını kaybetti. O anlar kameralara an be an yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve o görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:26 Son Güncelleme: 3.3.2021 11:29 ABONE OL
Son dakika: Korkunç görüntüler! Korkuluklar kırıldı 7 öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Yer: Bolivya'da bir üniversite. Görüntüler ise dehşt verici. Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki El Alto Üniversitesi'nde korkulukların kırılması infiale yol açtı.

Başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentindeki devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci merkezinin yenilenmesin etkinliği sırasında korkulukların kırılması nedeniyle 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Üniversitede dehşet! Kavgada korkuluklar kırılınca 5. kattan böyle yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı | Video

16 metre yükseklikteki korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 7 kişi hayatını kaybederken,1 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA: Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Korkunç görüntüler! Korkuluklar kırıldı 7 öğrenci hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA