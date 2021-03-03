Son dakika: Korkunç görüntüler! Korkuluklar kırıldı 7 öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Yer: Bolivya'da bir üniversite. Görüntüler ise dehşt verici. Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki El Alto Üniversitesi'nde korkulukların kırılması infiale yol açtı.
Başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentindeki devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci merkezinin yenilenmesin etkinliği sırasında korkulukların kırılması nedeniyle 7 öğrenci hayatını kaybetti.
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16 metre yükseklikteki korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 7 kişi hayatını kaybederken,1 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.