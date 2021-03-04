ABD Başkanı Joe Biden Teksas valisine ateş püskürdü: Son ihtiyacımız olan şey bu!

Biden, koronavirüs vaka sayılarının yükselmekte olduğuna dikkat çekerek, eksas ve Mississippi eyaletlerinin valilerinin verdiği kararın hata olduğunu söyledi. ''Umarım şimdiye kadar herkes bu maskelerin büyük fark yarattığını anlamıştır'' diyen Biden, maske takma, elleri yıkama ve sosyal mesafeye dikkat etmenin hala kritik önem taşıdığını ifade etti.

"TEKSAS'I AÇMANIN ZAMANI GELDİ"

Öte yandan, Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı açıklamada, eyalette maske kullanımını kaldıracağını ve işletmelerin gelecek hafta tam kapasiteyle yeniden açılmasına izin vereceğini duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Abbott, "Artık Teksas'ı yüzde 100 açmanın zamanı geldi" demişti. Teksas'ta alınan kritik karara Michigan, Louisiana ve Mississippi gibi diğer eyaletlerden de destek gelmişti.