ABD Dışişleri Bakanı’ndan olay yaratan darbe açıklaması: Bundan böyle...

"ARTIK DİPLOMASİYİ KULLANACAĞIZ"

Biden'ın askeri güç yerine diplomasiye öncelik vereceğini anlatan ABD'li bakan, ülkesinin savaşlardan ağır dersler çıkardığını ve Amerikan halkının uzun süren ABD müdahalelerinden yorulduğunu ifade etti.

Blinken, özellikle de Afganistan ve Orta Doğu'daki müdahalelerden sonra kalıcı bir barış inşa etmede askeri gücün sınırlı bir rol oynadığını gördüklerini kaydederek, "Gelecekte askeri güç kullanmak durumunda kaldığımız zaman bunu sadece hedef ve misyonlarımız açık ve elde edilebilir ise değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı ve Amerikan halkının rızası dairesinde yapacağız. Ve bunu diplomasi ile birlikte yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.