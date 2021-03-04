ABD Dışişleri Bakanı’ndan olay yaratan darbe açıklaması: Bundan böyle...

Yıllar boyunca dünyanın birçok ülkesinde siyasi karışıklığa imza atan, yüzlerce hükümeti deviren ABD'de, değişen yönetimle birlikte vicdan temizleme çalışmaları başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin bundan sonra demokrasi adına başka ülkelere askeri müdahalede bulunmayacağını veya otoriter rejimleri askeri güçle değiştirmeye kalkışmayacağını söyledi.
"PAHALI ASKERİ DARBELERE SON"
Blinken, Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini açıkladı. Bu önceliklerden birinin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ve küresel sağlık güvenliği olduğunu anlatan Blinken, küresel ekonomik durgunluğu tersine çevirmenin, demokrasiyi yeniden yüceltmenin de önemli öncelikler arasında olduğunu dile getirdi.
Blinken, küresel anlamda demokrasiyi teşvik edeceklerini belirterek, "Ama demokrasiyi, pahalı askeri müdahaleler ya da otoriter rejimleri güç kullanarak devirme girişimleri ile yüceltmeye çalışmayacağız. Bu taktikleri eskiden kullandık. Ancak iyi niyete rağmen başarılı olamadılar. Demokrasinin yüceltilmesine kötü bir nam kattı bunlar ve Amerikan halkına olan güveni zedeledi. Biz işleri farklı yapacağız." diye konuştu.
"ARTIK DİPLOMASİYİ KULLANACAĞIZ"
Biden'ın askeri güç yerine diplomasiye öncelik vereceğini anlatan ABD'li bakan, ülkesinin savaşlardan ağır dersler çıkardığını ve Amerikan halkının uzun süren ABD müdahalelerinden yorulduğunu ifade etti.
Blinken, özellikle de Afganistan ve Orta Doğu'daki müdahalelerden sonra kalıcı bir barış inşa etmede askeri gücün sınırlı bir rol oynadığını gördüklerini kaydederek, "Gelecekte askeri güç kullanmak durumunda kaldığımız zaman bunu sadece hedef ve misyonlarımız açık ve elde edilebilir ise değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı ve Amerikan halkının rızası dairesinde yapacağız. Ve bunu diplomasi ile birlikte yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.