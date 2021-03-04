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’den ’a F-35 çağrısı: Ne zaman isterlerse…

ile ve Ege’de yaşadığı gerilimin ardından silahlı kuvvetlerini geliştirmek için yeni girişimlerde bulunan, yaşadığı ekonomik darboğaza rağmen ’yla Rafale savaş jeti alma konusunda el sıkışan ’ın müttefik edinme çabaları devam ediyor. Son olarak ’da ile ortak tatbikat gerçekleştirmek için anlaşan ülkenin bu girişimlerinin ardından açıklama yapan ABD’nin büyükelçisi, Yunanistan’la F-35 satışı konusunda prensipte anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 16:33 Son Güncelleme: 4.3.2021 16:59 ABONE OL
ABD’den Yunanistan’a F-35 çağrısı: Ne zaman isterlerse…

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, ABD'nin Yunanistan'a F-35 tipi modern savaş uçakları satmaya hazır olduğunu söyledi.

"SATMAYA HAZIRIZ"

Pyatt, Atina'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Yunanistan'ın bu konuda yatırım yapmaya karar vermesi durumunda F-35 savaş uçakları satma konusunda iş birliği yapmak için sabırsızlandığını ifade etti. Pyatt, "Yunanistan'a, hazır olduğunda F-35 satmak için hazırız." dedi.

Yunanistan'ın F-35 savaş uçaklarını hava kuvvetlerine katabilmesi için gerekli altyapıya ihtiyaç bulunduğunu ve bu nedenle uzun yıllar alacak bir süreç gerektirdiğini belirten Pyatt, bunun öncesinde Yunan hava kuvvetlerindeki 84 adet F-16 savaş uçağının Amerikan Lockheed şirketi tarafından Viper'e dönüştürülmesinin bu sürece yardımcı olacağını ifade etti.

Pyatt, ABD'nin Yunan donanması için önerdiği firkateynlerin Atina tarafından satın alınmasının da Yunanistan ve ABD arasındaki stratejik ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacağını dile getirerek "Biz sadece metal satmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere değinen Pyatt, Washington'ın bu görüşmeleri desteklediğini belirterek "ABD istikşafi görüşmelerin yörüngede kalmasını arzu ediyor. Şimdi top Ankara'nın sahasında." diye konuştu.

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ABD’den Yunanistan’a F-35 çağrısı: Ne zaman isterlerse…
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