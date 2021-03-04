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'da aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek

firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 15:46 ABONE OL
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek

Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) aşı listesinde yaptığı güncellemede, AstraZeneca aşısının ülkede 65 yaş ve üstündekilere de yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, bu kararın iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir." ifadesini kullandı.

BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 7 MİLYON DOZ AŞI KULLANILDI

STIKO, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyon doz aşı kullanıldı.

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Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek
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