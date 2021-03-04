Facebook duyurdu: ABD’de seçim sonrası reklam yasağına dair flaş karar!

Gelen tepkilere rağmen reklam yasağı kararından geri adım atmayan sosyal medya devi, yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Her ne kadar reklam yasağının, seçim bittikten sonra yaklaşık bir hafta sürmesini beklense de , ülkede olaylı bir biçimde uzayan seçim sonuçları bu süreci uzattı.