Facebook duyurdu: ABD’de seçim sonrası reklam yasağına dair flaş karar!

Sosyal medya devi Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.
"YAKINDAN İNCELEYECEĞİZ"
Şirketten yapılan açıklamada "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.
Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.NELER OLMUŞTU?
Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.
Gelen tepkilere rağmen reklam yasağı kararından geri adım atmayan sosyal medya devi, yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.
Her ne kadar reklam yasağının, seçim bittikten sonra yaklaşık bir hafta sürmesini beklense de , ülkede olaylı bir biçimde uzayan seçim sonuçları bu süreci uzattı.