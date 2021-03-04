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duyurdu: ’de sonrası reklam yasağına dair flaş karar!

’de geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerinde, sonuçları korumaya yönelik olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararı aldığını duyuran sosyal medya devi , bu karar son verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ülkede bulunan siyasiler ve toplumsal gruplar, artık Facebook ve 'da reklam verebilecek.

AA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 12:45 ABONE OL
Facebook duyurdu: ABD’de seçim sonrası reklam yasağına dair flaş karar!

Sosyal medya devi Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.

"YAKINDAN İNCELEYECEĞİZ"

Şirketten yapılan açıklamada "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.

NELER OLMUŞTU?

Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.

Gelen tepkilere rağmen reklam yasağı kararından geri adım atmayan sosyal medya devi, yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Her ne kadar reklam yasağının, seçim bittikten sonra yaklaşık bir hafta sürmesini beklense de , ülkede olaylı bir biçimde uzayan seçim sonuçları bu süreci uzattı.

Yasaklama uygulamasında bulunan bir başka platform olan Twitter ise 2019'da yaptığı açıklamada, siyasal içerikli reklamları kasım sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.

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Facebook duyurdu: ABD’de seçim sonrası reklam yasağına dair flaş karar!
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