Fransa'da geçim sıkıntısı derinleşiyor: Devletten umudu kestiler! Oraya akın ettiler

DEVLET YARDIM ELİ UZATMIYOR

Devletin yardım elini uzatmadığı halk ve öğrenciler, aç kalmamak için sosyal yardım derneklerinin kapılarında kuyruk oluşturdu. Mülteci kamplarındaki yardım dağıtımı sahneleri, Paris ve banliyölerinde sıradan görüntüler haline geldi.

Diğer yandan Müslüman toplumun "ayrılıkçı" ithamlara maruz kaldığı bölgelerden Yvelines'deki Müslüman dernekler, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için seferber oldu.

AA muhabirinin yardım kuyruğunda mikrofon uzattığı banliyö sakinleri, salgınla alt üst olan hayatlarına dair açıklamalarda bulundu.

"HÜKÜMET ZOR DURUMDA OLANLARA YARDIM ETMELİ"

Ekvator Ginesi asıllı Fransız vatandaşı Sandra, salgının başlamasından 3 ay sonra çalıştığı oteldeki işinden çıkarıldığını, 9 aydır işsiz olduğunu belirtti. Çocuklarının üniversitede okuduğunu söyleyen Sandra, çok zor şartlar altında yaşadığını ifade etti.

Sandra, özellikle ev kiralamanın büyük bir sorun olduğunu, tanıdığı bir ailenin kaldığı evden atıldığını, bu durumun kendilerini çok üzdüğünü, endişelerinin arttığını anlattı.

Salgının yol açtığı ekonomik krizin banliyölerdeki herkes gibi kendisini de derinden etkilediğini dile getiren Sandra, "Hükümet zor durumda olanlara biraz daha yardım etmeli. Konut, yemek sorunu yaşayan insanlar var, bunlar unutulmamalı." dedi.

BU DÖNEMDE EN ÇOK MÜSLÜMANLAR YARDIM ELİ UZATTI

Mantes Sud bölgesindeki As-Sufa vakfından ihtiyaçlarını temin eden Rigault Gerard da eşinin kendisini terk etmesinin ardından tek başına kaldığını, köpeğiyle yaşamını devam ettirdiğini söyledi.

Emeklilik döneminin başından bu yana ciddi ekonomik sıkıntılar çektiğini kaydeden Gerard, "Caminin yardımları sayesinde ayakta duruyorum. Diğer türlü böyle bir hayat çekilmez. Hükümetten yardım almıyorum." ifadesini kullandı.

Gerard, bacaklarında sorun, kalp ve nefes darlığı sıkıntıları olduğunu, sadece sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Evine günde iki kere bakım personeli geldiğini söyleyen Gerard, tek geliri olan 700 avroluk emekli maaşının temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Gerard, "Vakıflar olmasa her gün yemek bulamam, bir buzdolabı ihtiyacım oldu, sağ olsunlar getirdiler. Müslümanlarla hiçbir problemim yok aksine bu dönemde en çok onlar yardım elini uzattı." diye konuştu.

Tibet'ten gelen sığınmacı Dasang da gündelik hayatta çok fazla zorlukla mücadele ettikleri salgın döneminde derneğin kendilerine çok yardımı dokunduğunu dile getirdi.

Dasang, "İnsanlara kalacak yer ve gıda veriyorlar. Bize karşı çok müşfik oldukları için çok teşekkürler." dedi.