Hatıra Karabağ parası

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini gelecek nesillere taşıyarak, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla Azerbaycan'ın dünyaca ünlü ressamı Refik Aziz'in hazırladığı Karabağ hatıra paraları, Türkiye Cumhuriyeti Darphane Genel Müdürlüğü tarafından görücüye çıkarıldı. 44 gün süren harekat sonrası 30 yıl boyunca işgal altında kalan toprakların kurtarılması şerefine bu çalışmayı hazırladığını belirten Aziz, "Bu hatıra para şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmek ve tüm dünyaya 'Karabağ Azerbaycan'dır' sözünün ispatıdır" diye konuştu. Basılan 20 TL gümüş hatıra parasında ön tarafta "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı, Azerbaycan devlet logosu, Azerbaycan haritası, Şuşa Gövher Ağa Camisi ve Şuşa Kalesi resimleri var. Arka tarafında ise dünyada sadece Şuşa'da yetişen ve şehitlerin simgesi olan Harı Bülbül çiçeği yer alıyor.