Mısır ile anlaşma imzalayabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya gelmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 18 Şubat'ta Mısır'ın Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarından 18'inci saha ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını kabul ettiğine dair yorumların sorulması üzerine, Mısır'ın 2020'de Yunanistan'la anlaşma imzaladığı zamanda da Türkiye'nin güney sınırlarına saygı duyduğunu belirtti.Mısır'ın Türkiye'nin kıta sahanlığının içine girmeden kendi kıta sahanlığı içinde sismik araştırma sürdürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Mısır, kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz" diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, "İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" dedi.Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani de ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin köklü olduğuna işaret ederek "Bu yıl diplomatik ilişkilerin başlamasının üzerinden 100 yıl geçti ve bu, ilişkilerimizin ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir" dedi. Zalkaliani, Kovid sürecinde Türkiye'nin Gürcistan'a ilaç ve çeşitli desteklerde bulunması dolayısıyla Çavuşoğlu'na teşekkür etti.ÇAVUŞOĞLU, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla ilişkilerine de katkı sağlayacağını belirtti. Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın amacının, vatandaşların hak ve özgürlük alanlarını genişletmek ve insan hakları konusunda bugüne kadar uygulamada yer alan aksaklıkları gidermek olduğunu belirtti.