Papa tarihi Irak ziyareti öncesi böyle seslendi: Selamün aleyküm

"ORAYA BİR HACI OLARAK GELİYORUM"

Papa mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

"Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı'ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı'dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum.