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tarihi ziyareti öncesi böyle seslendi: Selamün aleyküm

Katoliklerin ruhani lideri Franciscus, tarihi ziyareti öncesi halka seslendi. Konuşmasına "Iraklı kardeşlerim Selamun aleyküm" diyerek başlayan Papa, "Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 17:32 Son Güncelleme: 4.3.2021 17:41 ABONE OL
Papa tarihi Irak ziyareti öncesi böyle seslendi: Selamün aleyküm

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yarın gideceği tarihi Irak ziyareti öncesi video ile Irak halkına mesaj gönderdi. Papa Francis videolu mesajında sözlerine "Iraklı kardeşlerim, selâmün aleyküm" diyerek başladı.

"ORAYA BİR HACI OLARAK GELİYORUM"

Papa mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

"Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı'ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı'dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum.

Barış isteyen bir hacı olarak, 'Hepiniz kardeşsiniz' diye yinelemek için yanınıza geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum."

TARİHİ ZİYARETİN PROGRAMI BELLİ OLDU

Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu. Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat'ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

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Papa tarihi Irak ziyareti öncesi böyle seslendi: Selamün aleyküm
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