Son dakika: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! 40 ton ağırlığında, büyük paniğe neden oldu!

Son dakika haberleri... Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'nde yaşanan bir olay vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü ispermeçet balinası karaya vurdu. Balinayı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
40 TON AĞIRLIĞINDA
Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dailan kenti sahiline 18 metrelik ölü ispermeçet balinası vurdu.
Çin Deniz Yaşamı Kurtarma biriminde görevli uzmanların araştırmaları sonucu erkek balinanın, 40 ton ağırlığında olduğunu belirtti.
Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, balinanın vücudunda gözle görülür bir yaraya rastlanmadığını ölüm nedeninin araştırılması için cesedin bir biyoteknoloji kuruluşa nakledileceğini açıkladı.
MÜZEDE SERGİLENECEK
Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, dev balinanın plastikleştirilmiş örneğinin deniz bilimleri araştırmalarında kullanılmak üzere Dalian Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.