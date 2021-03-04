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: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! 40 ton ağırlığında, büyük paniğe neden oldu!

haberleri… ’de yaşanan bir olay vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Çin’de Bohai Körfezi’nde nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü karaya vurdu. Balinanın 40 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, dev balinanın Doğa Tarihi Müzesi’nde sergileneceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.3.2021 17:52 Son Güncelleme: 4.3.2021 18:03 ABONE OL
Son dakika: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! 40 ton ağırlığında, büyük paniğe neden oldu!

Son dakika haberleri... Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'nde yaşanan bir olay vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü ispermeçet balinası karaya vurdu. Balinayı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

40 TON AĞIRLIĞINDA

Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dailan kenti sahiline 18 metrelik ölü ispermeçet balinası vurdu.

Çin Deniz Yaşamı Kurtarma biriminde görevli uzmanların araştırmaları sonucu erkek balinanın, 40 ton ağırlığında olduğunu belirtti.

Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, balinanın vücudunda gözle görülür bir yaraya rastlanmadığını ölüm nedeninin araştırılması için cesedin bir biyoteknoloji kuruluşa nakledileceğini açıkladı.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, dev balinanın plastikleştirilmiş örneğinin deniz bilimleri araştırmalarında kullanılmak üzere Dalian Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.

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Son dakika: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! 40 ton ağırlığında, büyük paniğe neden oldu!
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