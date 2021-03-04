Son dakika: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! 40 ton ağırlığında, büyük paniğe neden oldu!

Son dakika haberleri... Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'nde yaşanan bir olay vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü ispermeçet balinası karaya vurdu. Balinayı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...