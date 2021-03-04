Son Dakika | Sıra dışı yer hareketliliği! 1 haftada 17 bin deprem oldu: Son depremler sonrası...

Volkanik bir ada olan İzlanda'da sıra dışı bir hareketlilik yaşanıyor. Son bir hafta içerisinde adada 17 bin deprem yaşandı. Richter ölçeğine göre 5,6 büyüklüğündeki en büyük deprem 24 Şubat sabahı meydana geldi. Bu deprem yakınlardaki başkent Reykjavik ve çevresindeki yerleşim yerlerini de etkileyen en şiddetli depremdi. Büyüklüğü 5.0'ın üzerinde olan iki büyük deprem de 27 Şubat ve 1 Mart'ta meydana geldi.

İzlanda Yol ve Kıyı İdaresi bölgedeki yollarda küçük çatlaklar ve depremlerin merkez üssüne yakın dik yamaçlarda heyelan yaşandığını bildirdi.