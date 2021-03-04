Son Dakika | Sıra dışı yer hareketliliği! 1 haftada 17 bin deprem oldu: Son depremler sonrası...

Volkanik bir ada olan İzlanda'da sıra dışı bir hareketlilik yaşanıyor. Son bir hafta içerisinde adada 17 bin deprem yaşandı. Richter ölçeğine göre 5,6 büyüklüğündeki en büyük deprem 24 Şubat sabahı meydana geldi. Bu deprem yakınlardaki başkent Reykjavik ve çevresindeki yerleşim yerlerini de etkileyen en şiddetli depremdi. Büyüklüğü 5.0'ın üzerinde olan iki büyük deprem de 27 Şubat ve 1 Mart'ta meydana geldi.
İzlanda Yol ve Kıyı İdaresi bölgedeki yollarda küçük çatlaklar ve depremlerin merkez üssüne yakın dik yamaçlarda heyelan yaşandığını bildirdi.
Reykjavik sakini Auğur Alfa Ólafsdóttir bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Daha önce depremler yaşadım, ancak arka arkaya hiç bu kadar çok deprem yaşamadım. Dünya'nın bir hafta boyunca günde 24 saat sallandığını hissetmek çok alışılmadık bir durum. Kendinizi çok küçük ve doğaya karşı güçsüz hissettiriyor" dedi.
Balıkçı kasabası Grindavík'te yerliler sarsıntıları en çok yaşayan İzlandalılar'dı. Yerel Balıkçılık Koleji'nde öğretmenlik yapan ve Parlamento vekili olarak oturan Páll Valur Björnsson, "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" diyor.
"Buna alıştık; bir yıl önce başladı. Ama şimdi çok daha fazla - çok rahatsız edici. Korkmuyorum ama bu rahatsız edici. Dün gece [deprem] yüzünden iki kez uyandım. Derin bir uykudayken büyük bir tanesiyle uyandım. Zor ama onunla yaşamayı öğrenmek zorundayız "dedi.
İzlanda, Kuzey Amerika ve Avrasya'yı Orta Atlantik Sırtı çizgisi boyunca birbirinden uzaklaştıran, sürekli bölünen tektonik bir levha sınırı üzerinde oturuyor. Buradaki çoğu sismik aktivite yalnızca hassas bilimsel ekipman tarafından tespit edilebiliyor. Ara sıra meydana gelen daha güçlü sarsıntılar, uzmanlar tarafından aktif bir sismik bölgede yaşamanın kaçınılmaz bir parçası olarak yorumlanıyor.
CNN International'dan Arnaud Siad, "Ancak bu sefer, yerin altındaki gürültülerin sonu gelmeyecek gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi. İzlanda Üniversitesi'nde volkanoloji profesörü olan Şorvaldur Şórğarson, son faaliyetlerle ilgili endişelerin anlaşılabilir olduğunu söyledi. "Elbette insanları endişelendiriyor. Bu bölge için bu aslında oldukça sıra dışı, depremlerin türü veya şiddeti nedeniyle değil, süreleri nedeniyle. Şu anda bir haftadan fazla süredir devam ediyor."
"Şu anda 'sebebini' bulmak için savaşıyoruz. Bu neden oluyor? Oradaki dünyanın kabuğuna bir magma girme olasılığı çok yüksek. Kesinlikle yüzeye çok yaklaştı, ancak deniyoruz daha da yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için "dedi. Bölgede birden fazla volkan olduğu için, yerel yetkililer bir patlamanın yakın olabileceği konusunda uyardılar.