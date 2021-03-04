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’da yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Boğulmakta olan kedileri…

’dan, hayvanseverleri sevindirecek kareler geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre, açık denizde bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle batmaya başlayan teknede bulunan mürettebat canlarını kurtarmak için suya atlarken, yanan gemide dört mahsur kaldı. Kedilerin yardımınaysa, Taylandlı askerler yetişti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 13:05 Son Güncelleme: 4.3.2021 13:18 ABONE OL
Tayland’da yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Boğulmakta olan kedileri…

Tayland donanmasında görevli askerler, balıkçı teknelerinde çıkan yangın nedeniyle batmakta olan teknedeki 4 kediyi kurtardı. Bir askerin denize atlayıp kedileri tek tek sırtına alarak kurtarma botuna taşıdığı anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

KEDİLERİ DONANMA ERİ FARK ETTİ

Andaman Denizi'nde salı günü 10 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Denize atlayarak kurtulan mürettebatlar, başka teknelerin mürettebatları tarafından kurtarıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye sevk edilen Tayland donanması, batmakta olan teknelerin çevresinde petrol sızıntısını kontrol etti. Bir donanma eri, teknelerden birinde 4 kediyi fark etti.

Donanma eri, suya atlayıp kedileri tek tek sırtına koyarak yüzüp kurtarma botuna taşıdı.

KEDİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı. Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Birinci Sınıf Astsubay Wichit Pukdeelon, "Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm" dedi.

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Tayland’da yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Boğulmakta olan kedileri…
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