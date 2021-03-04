Tayland’da yürekleri ısıtan kurtarma operasyonu! Boğulmakta olan kedileri…

KEDİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı. Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Birinci Sınıf Astsubay Wichit Pukdeelon, "Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm" dedi.