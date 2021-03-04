Terör örgütü PKK, Avrupa’da da gençleri kaçırıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Neşe O.'nun (23) ailesi kızlarını bulmak için mücadele ediyor. Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta evinden Volkswagen Fox tipi aracıyla ayrılan ve bir daha dönmeyen Neşe O., terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ailesinden koparıldı. Yaklaşık 2 ay önce arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Neşe O.'dan bir daha haber alınamadı. Kızlarını aramaya koyulan ailenin karşısına terör örgütü PKK çıktı.Neşe O.'nun terör örgütü PKK tarafından kaçırılması Almanya'da basına yansıyan ikinci vaka olarak biliniyor. Berlin'de yaşayan Maide T.'nin kızı Nilüfer T. de bir buçuk yıl önce terör örgütünce kaçırılmıştı. Almanya'da kültür dernekleri kisvesi altında gençlerin beyinlerini zehirleyip üye toplama gayretinde olan terör örgütü PKK'nın Türkiye'de artık çok fazla üye toplayamadığı için gözünü Avrupa'daki gençlere çevirdiği ifade ediliyor.TERÖR örgütü YPG/PPK, Fransız milletvekilleri Frederique Dumas, Hubert Julien-Laferriere, Sylvie Guillaume ve Mounir Satouri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'na girmesine izin vermedi. YPG/PKK'nın, kontrolünde tuttuğu kampa girilemediği belirtilen açıklamada, kamplarda tutulan çocuklar için acil önlem alınması gerektiği kaydedildi.ALMANYA'DA terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T., kızına kavuşmak için Başbakanlık önünde yaptığı eylemine bu hafta da devam ediyor. Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup "PKK bir virüstür" yazılı pankart açtı. Alman makamları ve Alman basınının bu konuyu görmezden gelmesi Maide T. ve onun durumunda olan aileleri derinden yaralıyor.