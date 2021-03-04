Yeni Zelanda’da ses getiren karar: Camilere saldırmakla tehdit etmişti…

"TEHDİTLER HOŞ GÖRÜLMEYECEK"

"Topluluğumuza ve halkımıza yapılan herhangi bir tehdit, hoş görülmeyecektir. Herhangi bir nefret mesajı veya topluluğumuza zarar vermek isteyen kişilerden hesap sorulacaktır" diyen Price, internet sitesi üzerinden yapılan tehditlerin detayları hakkında bilgi vermedi.