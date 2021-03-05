BM: Myanmar ordusu öldürmeyi bırakmak zorunda

Myanmar'da askeri darbenin ardından sokaklar kan gölünü döndü. Cuntanın talimatlarına uymayan 3 polis memuru, kara sınırından Hindistan'a geçerek sığınma talebinde bulundu. Önceki gün ülkede yaşanan protestolarda güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM), toplam can kaybının 50'yi geçtiğini belirtti. Bin 700'den fazla kişi de gözaltına alındı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Ordu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda" dedi.