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yanardağından korkutan görüntü! Şiddetli volkanik patlamalar...

'nın 'ndaki ’nın en aktif yanardağı Dağı patlamaya devam ediyor. Etna yanardağınfa gerçekleşen volkanik patlamanın ardından gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya böyle yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 13:02 ABONE OL
Etna yanardağından korkutan görüntü! Şiddetli volkanik patlamalar...

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar sürüyor. Avrupa kıtasının 3 bin 326 metreyle en yüksek yanardağı Etna'da dün gerçekleşen volkanik patlamanın ardından yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı anlar görüntülendi. Etna'dan yükselen dumanları kayda alan Meagan Huddleston, "Bir yanardağın patlamasını izlerken hiç bu kadar huzurlu olacağımı düşünmemiştim" dedi.

6 KEZ FAALİYETE GEÇTİ

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son geçen hafta 6 kez faaliyete geçti.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti.

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Etna yanardağından korkutan görüntü! Şiddetli volkanik patlamalar...
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