İtalya'da mezar yeri kalmadı: Annesinin tabutunu 10 gündür salonda tutuyor

İTALYA'NIN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ülkede son 24 saatte yapılan 339 bin 635 testte 22 bin 865 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.Ülkede yılbaşından beri en yüksek sayı kaydedildi. Salgının başlamasından beri geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı. İtalya'da aktif Kovid-19 hasta sayısı 446 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 475'e yükseldi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 339 artarak, 98 bin 974'e, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 488 artışla 2 milyon 453 bin 706'ya yükseldi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 347 can kaybı yaşandı