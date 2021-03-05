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'da Kovid-19'un "daha bulaşıcı" türlerine ait 234 vaka saptandı

'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi. Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait ülke geneli vaka sayısı 234 oldu.

AA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 08:45 Son Güncelleme: 5.3.2021 08:49 ABONE OL
Japonya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerine ait 234 vaka saptandı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi. Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait ülke geneli vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

ÜLKE GENELİNDE YAYGIN OLANI İNGİLTERE VARYANTI

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

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Japonya'da Kovid-19'un "daha bulaşıcı" türlerine ait 234 vaka saptandı
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