Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mahkemeden CIA raporu kararı

Mahkemeden CIA raporu kararı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 5.3.2021 ABONE OL
Mahkemeden CIA raporu kararı
SUudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması dün yapıldı. Duruşmaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, müşteki Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi. Olay tarihinde Suudi Arabistan Başkonsolosunun koruması olarak görev yapan polis Mehmet Emin S., cinayetten bir gün önce başkonsolosun kendisini izne çıkardığını söyledi. Tanık Edip Yılmaz ise konsoloslukta şoför olarak çalıştığını belirterek, olay günü eksi üçüncü katta oturdukları odanın kilitlendiğini, "7-8 dakika dışarı çıkmayacaksınız" denildiğini anlattı. Müşteki Hatice Cengiz'in avukatı, CIA raporunun getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise davaya yeni bir şey katılmayacağı gerekçesiyle CIA raporunun getirtilmesi talebini reddetti. Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahkemeden CIA raporu kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA