Mahkemeden CIA raporu kararı

SUudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması dün yapıldı. Duruşmaya Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, müşteki Hatice Cengiz ile avukatları katıldı. Sanıkları ise İstanbul Barosundan görevlendirilen avukatlar temsil etti. Duruşmaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi. Olay tarihinde Suudi Arabistan Başkonsolosunun koruması olarak görev yapan polis Mehmet Emin S., cinayetten bir gün önce başkonsolosun kendisini izne çıkardığını söyledi. Tanık Edip Yılmaz ise konsoloslukta şoför olarak çalıştığını belirterek, olay günü eksi üçüncü katta oturdukları odanın kilitlendiğini, "7-8 dakika dışarı çıkmayacaksınız" denildiğini anlattı. Müşteki Hatice Cengiz'in avukatı, CIA raporunun getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise davaya yeni bir şey katılmayacağı gerekçesiyle CIA raporunun getirtilmesi talebini reddetti. Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.