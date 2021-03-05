Slovakya Başbakanı Matoviç'in aşı şakası diplomatik krize neden oldu: Özür diledi

Slovakya Başbakanı Igor Matoviç, katıldığı bir radyo programında Rusya'dan sipariş ettikleri korona virüs aşıları Sputnik V için ne tür bir vaatte bulundukları sorusu üzerine aşı karşılığında Rusya'ya Ukrayna'nın batısındaki Zakarpatya bölgesini vaat ettiklerini söyledi. Başbakan Matoviç, daha sonra şaka yaptığını açıklayarak, aşılar için Rusya'ya hiçbir vaatte bulunmadığını, Rusya'nın da herhangi bir talebi olmadığını belirtti.

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Ancak Slovakya Başbakanı Matoviç'in şakası Ukrayna'da büyük tepki çekti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nedeni ve bağlamı ne olursa olsun, Slovakya hükümetinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren sözleri hiçbir suretle kabul edilemez olup, Ukrayna-Slovakya arasındaki iyi komşuluk atmosferini ve dostane ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir" denildi. Matoviç'in sözlerinin ardından Slovakya'nın Ukrayna'daki Maslahatgüzarı Matus Korba'nın bakanlığa çağrılıp tepkilerin iletildiği, Slovakya Başbakanı Igor Matoviç'ten resmi özür beklendiği bildirildi.