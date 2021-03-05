Soda içti, dişsiz kaldı! İşte şoke eden olayın detayları...

NEREDEYSE DİŞLERİNİN TAMAMINI KAYBETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği soda nedeniyle neredeyse dişlerinin tamamını kaybetti. Novakovski'nin diş doktoru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında genç kızın ciddi diş sorunları yaşadığını ve üst dişlerinin tamamen protez yapılmasını tavsiye etti.