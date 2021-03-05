Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Soda içti, dişsiz kaldı! İşte şoke eden olayın detayları...

Soda içti, dişsiz kaldı! İşte şoke eden olayın detayları...

'nin () eyaletinde yaşayan genç kızın başına gelenler şoke etti. Genç kız, 10 yıl boyunca içtiği soda nedeniyle dişsiz kaldı. Diş doktorunun verdiği tavsiyelere uymayan genç kızın üst dişlerinin tamamı protez ile değiştirildi...

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 16:24 Son Güncelleme: 5.3.2021 16:32 ABONE OL
Soda içti, dişsiz kaldı! İşte şoke eden olayın detayları...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç kızın başına gelenler şoke etti. 10 yıl boyunca sürekli soda içen genç kız dişsiz kaldı. Dişlerinin dökülmesinin nedenini bu sözlerle açıkladı...

ABD'de 10 yıldır aşırı soda tüketen genç kızın dişleri döküldü | Video

NEREDEYSE DİŞLERİNİN TAMAMINI KAYBETTİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde yaşayan Victoria Novakovski adlı genç 10 yıl boyunca içtiği soda nedeniyle neredeyse dişlerinin tamamını kaybetti. Novakovski'nin diş doktoru konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında genç kızın ciddi diş sorunları yaşadığını ve üst dişlerinin tamamen protez yapılmasını tavsiye etti.

DİŞLERİ PROTEZLE DEĞİŞTİRİLDİ

Doktorun tavsiyelerine uymayan genç kız sosyal medyada yaptığı açıklamada, 2020 yılında 3 ay süren diş tedavisinin ardından tüm dişlerinin protezlerle değiştirildiğini ifade ederek, "10 yıldır aşırı soda tüketiyorum. Doktorlar aşırı soda diş minesini aşındırabildiğini söylüyor. Dişlerimin dökülmesini aşırı soda tüketimime ve ihmal ettiğim diş bakımına bağlıyorum" dedi.

Bu yöntem sayesinde dişleriniz inci gibi olacak! İşte dişleri beyazlatmanın doğal yolları

ARKADAŞINA GÖNDER
Soda içti, dişsiz kaldı! İşte şoke eden olayın detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA