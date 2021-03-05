Son dakika: ABD'den PKK bölgesine 'Avenger' desteği!

Rapora göre, kurulması planlanan hava savunma sistemi PKK/YPG işgali altındaki Suriye'nin Deyrizor bölgesi ile Irak'ta konuşlandırılacak. Avenger hava savunma sistemi, İHA/SİHA'lara karşı etkili bir sistem olarak dikkat çekiyor.

ARKA ARKAYA SİSTEMLER KURULDU

Paul Iddon tarafından kaleme alınan raporda ayrıca, geçtiğimiz yılın başlarında Irak'ta ABD güçlerini barındıran üslerin hava savunma sistemlerinin bulunmadığı, ancak İran'ın Amerikan askerlerinin yer aldığı Irak üslerine yönelik saldırılarından sonra C-RAM sistemlerine ek olarak Patriot sistemleri konuşlandırdığı belirtildi.