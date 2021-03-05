Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama

Son dakika haberine göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama yaşandı.

Mogadişu'daki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi. Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

SON İKİ AYDA ART ARDA PATLAMALAR

31 Ocak'ta Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşmişti. 12 Şubat'ta da yine başkent Mogadişu'da petrol istasyonuna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.

AYNI LOKANTANIN ÖNÜNDE İNTİHAR SALDIRISI OLMUŞTU

Ayrıca, aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.