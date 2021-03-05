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: 'nin başkenti 'da büyük patlama: 20 ölü, 30 yaralı

haberi... 'nin başkenti 'daki işlek bir lokantanın önünde bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 20:35 Son Güncelleme: 5.3.2021 23:41 ABONE OL
Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama: 20 ölü, 30 yaralı

Son dakika haberine göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'da liman bölgesi yakınlarında bulunan Lul Yemeni adlı restoranının önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi.

20 ÖLÜ, 30 YARALI

Restoranın önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bir binanın da çöktüğü bildirildi.

SON İKİ AYDA ART ARDA PATLAMALAR

31 Ocak'ta Mogadişu'nun en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlamanın ardından, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının girdiği Afrik Hotel'in güvenlik görevlileriyle teröristler arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Patlama Mogadişu'nun KM4 Caddesi'nde, genelde üst düzey politikacıların toplandığı Afrik Hotel'in önünde gerçekleşmişti. 12 Şubat'ta da yine başkent Mogadişu'da petrol istasyonuna yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana gelmişti.

AYNI LOKANTANIN ÖNÜNDE İNTİHAR SALDIRISI OLMUŞTU

Ayrıca, aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

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Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük patlama: 20 ölü, 30 yaralı
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